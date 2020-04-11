Вашему вниманию очередная нарезка игровых моментов из чемпионата Германии.
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, GETTY IMAGES
11 апреля 2020, 21:27
Пока чемпионаты на паузе, Youtube-канал Бундеслиги предлагает вспомнить результативные передачи игроков этой лиги.
Среди них — ассисты Кая Хаверца, Филиппе Коутиньо, Марко Ройса и других.
Видео:
Ранее Youtube-канал Бундеслиги опубликовал десятку лучших голов в марте.
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