Германия

Вашему вниманию очередная нарезка игровых моментов из чемпионата Германии.

Пока чемпионаты на паузе, Youtube-канал Бундеслиги предлагает вспомнить результативные передачи игроков этой лиги.

Среди них — ассисты Кая Хаверца, Филиппе Коутиньо, Марко Ройса и других.

Видео:

Ранее Youtube-канал Бундеслиги опубликовал десятку лучших голов в марте.

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