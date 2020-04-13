Германия

Футболист проведет переговоры с Реалом относительно своего будущего.

Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, рассказал, что летом ему предстоит принять важное решение.

"Мой контракт с Реалом? Агент занимается этим, я не совсем в курсе ситуации. Не знаю, когда срок соглашения истекает. Я очень горжусь тем, что делаю. В июне я должен буду принять решение, и оно станет большим шагом в моей карьере. Я не общался с Реалом по поводу следующего года, скоро мы обсудим это", — цитирует марокканца Marca.

Арендное соглашение Хакими со "шмелями" истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что на Хакими претендует семь клубов.

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