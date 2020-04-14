Германия

Мануэль Гарсия отреагировал на слухи вокруг его клиента.

В последнее время в СМИ появлялась информация, что заработная плата Лукаса Эрнандеса составляет 24 миллиона евро за сезон.

Якобы, ввиду этого, Мануэль Нойер затребовал у руководства "ротен" более 20 миллионов, если клуб хочет заключить с ним новый контракт.

Тем не менее, агент игрока опроверг эту информацию.

"Это ложь. Эрнандес не получает 24 миллиона до или после вычета налогов. Понятия не имею, откуда появилась такая информация. Возможно, его перепутали или просто хотят навредить", — приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что Лукас пополнил состава Баварии прошлым летом из мадридского Атлетико.

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