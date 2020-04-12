Германия

Француз сомневается в возможности доиграть оставшиеся матчи в еврокубках.

Защитник Баварии Лукас Эрнандес поделился своим мнением о возможности завершить текущий сезон и рассказал о тренировках в мюнхенском клубе.

"Будет сложно втиснуть все оставшиеся матчи в промежуток. В Лиге чемпионов участвуют страны, которые все пострадали от коронавируса. Будет сложно дождаться, чтобы все вышли из карантина и находились в равных условиях. Сложно будет просто организовать матч и добраться до Италии, Испании, Англии или Франции.

Нужно быть реалистами. Думаю, в такой ситуации невозможно завершить этот розыгрыш Лиги чемпионов, особенно если мы хотим доиграть домашние чемпионаты.

Условия очень строгие. Мы находимся в небольших группах по четыре человека и не пересекаемся. Мы тренируемся в разное время и не выходим на одно и то же поле. Сразу после окончания мы принимаем душ и отправляемся домой обедать", – рассказал Эрнандес в интервью изданию L'Equipe.

Напомним, Бавария приступила к тренировкам с понедельника.

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