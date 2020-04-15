Экс-форвард будет работать с первой командой мюнхенцев.
Мирослав Клозе, getty images
15 апреля 2020, 14:58
Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе дал свое согласие стать помощником главного тренера мюнхенцев Ханси Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Напомним, немец и сейчас работает в структуре клуба, тренируя команду "красных" U-17, а ассистентом менеджера первой команды Миро станет со следующего сезона.
Отмечается, что сторонам осталось обсудить условия личного контракта. В качестве игрока Клозе выступал за Баварию с 2007 по 2011 год, забив 24 гола в 98 матчах Бундеслиги.
Ранее руководство мюнхенцев продлило контракт до 2023 года с главным тренером Фликом, чье соглашение истекало в конце сезона.