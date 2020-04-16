Германия

Вратарь Байера Лукас Градецки не боится конкуренции.

Лукас Градецки рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата и потенциальной угрозе со стороны новичка команды Леннарта Грилля.

"Вратари находились в лучшем положении, чем остальные игроки команды во время карантина, ведь мы и так в основном тренируемся сами по себе, – цитирует голкипера Байера Kicker. – А так мы все в хорошей физической форме, осталось только подтянуть тактику, но это не займет много времени".

Также Градецки ответил на вопрос, не боится ли он конкуренции со стороны первого летнего новичка Байера: "Я только рад тому, что будет конкуренция. Кто-то называет Грилля моим "наследником"... Но я не "король", чтобы опасаться "наследного принца". Главное, чтобы соперничество шло во благо команде".

30-летний вратарь национальной сборной Финляндии (58 матчей), являющийся воспитанником ТПС, выступал за Або (11 матчей во всех турнирах), Эсбьерг (81), Брондбю (79), Айнтрахт Ф (116) и Байер (69).

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