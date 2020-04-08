Германия

Леннарт Грилль перешел из команды третьего по силе дивизиона Германии.

Байер на своем официальном сайте объявил о подписании голкипера Кайзерслаутерна Леннарта Грилля, который выступает в третьем по силе дивизионе Германии.

21-летний немец подписал с новым клубом соглашение до лета 2024 года и присоединится к стану "фармацевтов" в конце нынешней кампании. Финансовые детали сделки не уточняются.

Грилль выступает за Кайзерслаутерн с 2016 года. В текущем сезоне он провел на клубном уровне 31 матч, которых пропустил 52 гола. Также молодой вратарь защищает цвета сборной Германии U-21.

Ранее сообщалось, что Байер рассматривает вариант с подписанием Марио Гетце.

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