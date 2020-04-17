Германия

Французский вингер нарушил условия спонсорского контракта клуба с немецким производителем авто.

Крайний нападающий Баварии Кингсли Коман будет оштрафован за то, что явился на тренировку на автомобиле марки McLaren, сообщает Bild. Дело в том, что спонсором Баварии является Audi, и футболисты обязаны приезжать на тренировку на клубных авто.

"Я бы хотел извинится перед клубом и Audi за то, что приехал не на корпоративном автомобиле. Дело в том, что я повредил боковое зеркало на своей Audi. Но все равно это было ошибочным решением", — заявил Коман.

Этот штраф будет первым за подобное наказание. Ранее Джером Боатенг и Филиппе Коутиньо приезжали на Mercedes-Benz, а Никлас Зюле позволил себе явиться на Ferrari.

Бавария, как и другие клубы Бундеслиги, возобновила тренировки с 6 апреля, однако дата возобновления чемпионата по-прежнему неизвестна.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.