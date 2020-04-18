Германия

"Шмели" хотят сохранить своего лидера как минимум еще на сезон-2020/21.

Боруссия Дортмунд не намерена расставаться с Джейдоном Санчо, сообщает Bild.

По информации источника, клуб готов увеличить заработную плату 20-летнего футболиста до 10 миллионов евро за сезон.

Смотрите также: нарезка лучших игровых действий Санчо.

Отметим, что интерес к Санчо проявляют ведущие английские клубы, в частности Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.

В нынешнем сезоне Санчо провел 23 матча в Бундеслиге: на его счету 14 голов и отличился 15 результативными передачами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.