"Шмели" хотят сохранить своего лидера как минимум еще на сезон-2020/21.
ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES
18 апреля 2020, 23:24
Боруссия Дортмунд не намерена расставаться с Джейдоном Санчо, сообщает Bild.
По информации источника, клуб готов увеличить заработную плату 20-летнего футболиста до 10 миллионов евро за сезон.
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Отметим, что интерес к Санчо проявляют ведущие английские клубы, в частности Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.
В нынешнем сезоне Санчо провел 23 матча в Бундеслиге: на его счету 14 голов и отличился 15 результативными передачами.
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