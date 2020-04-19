Германия

Вратарь поведал о ситуации с переговорами.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер заявил, что недоволен тем, что делали переговоров о новом контакте попадают в СМИ.

Все переговоры, которые я вел здесь с 2011 года, всегда велись с большой уверенностью. Ничего не просочилось в прессу".

"Но теперь есть детали из текущих обсуждений в СМИ, которые часто даже не верны. Это меня раздражает. Это не то, как я знаю Баварию".

"Я хочу играть, пока я в форме. Но самое главное для меня — это доверие. Мне ясно, что хотеть пятилетний контракт утопично. Мне 34 года, и я не могу предсказать, каким я буду в 39 лет. Поэтому то, что было опубликовано в прессе ранее, не имеет никакого смысла", — цитирует Нойера Goal.

Ранее сообщалось, что стороны и вовсе решили заморозить переговоры о новом контракте. Текущее соглашение истекает в 2021 году.