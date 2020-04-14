Германия

Пока клуб и его голкипер Мануэль Нойер не могут договориться.

Переговоры о новом контракте между Мануэлем Нойером и Баварией зашли в тупик — сообщает Kicker.

Мало того, что клуб и игрок не могут прийти к соглашению по сроку нового контракта (нынешний истекает 30 июня 2021 года) — Нойер требует до лета 2025 года, а Бавария готова подписать договор с 34-летним ветераном лишь до лета 2023-го, так Мануэль еще и обиделся на своих работодателей из-за того, что те сделали достоянием общественности требуемую им зарплату — 20 миллионов евро в год.

Возможно, чтобы задобрить Нойера, выступающего в Баварии с 2011 года (374 матча), а ранее игравшего за Шальке (203), мюнхенцы разместили на своем Youtube-канале подборку с удачными моментами его игры:

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