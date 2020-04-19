Германия

Вашему вниманию подборка лучших голов немецкого чемпионата, забитых с лета.

Большинство европейских чемпионатов находится на вынужденной паузе из-за пандемии коронавируса. Это время можно использовать для того, чтобы вспоминать выдающиеся моменты прошлых лет.

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Бундеслига представила десятку лучших голов минувшего десятилетия, которые были забиты с лета. В этой подборке в частности собраны голы таких звезд, как Артуро Видаль, Франк Рибери и Серж Гнабри.

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