Германия

Ганский футболист рассказал о планах на оставшуюся часть карьеры.

Кевин-Принс Боатенг предпочел бы завершить карьеру в Герте, а перед этим – поиграть за Милан.

"Хотел бы заверить карьеру в Герте, где все началось. Завершить под аплодисменты всего стадиона – моя цель".

"Однако, если вы спросите меня, то скажу, что всегда хочу вернуться в Милан. Туда и только туда", — приводит слова Боатенга MilanLive.

Напомним, что права на футболиста принадлежат Фиорентине, а ныне он играет за Бешикташ на правах аренды.

Ранее Кевин-Принс Боатенг назвал ТОП-3 футболистов, с которыми он играл.

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