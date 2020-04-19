Ганский футболист рассказал о планах на оставшуюся часть карьеры.
КЕВИН-ПРИНС БОАТЕНГ, TWITTER.COM/ACFFIORENTINAEN
19 апреля 2020, 17:59
Кевин-Принс Боатенг предпочел бы завершить карьеру в Герте, а перед этим – поиграть за Милан.
"Хотел бы заверить карьеру в Герте, где все началось. Завершить под аплодисменты всего стадиона – моя цель".
"Однако, если вы спросите меня, то скажу, что всегда хочу вернуться в Милан. Туда и только туда", — приводит слова Боатенга MilanLive.
Напомним, что права на футболиста принадлежат Фиорентине, а ныне он играет за Бешикташ на правах аренды.
Ранее Кевин-Принс Боатенг назвал ТОП-3 футболистов, с которыми он играл.
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