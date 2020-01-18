Италия

Сергей Шевченко — о неудачных покупках "россонери" за 2,5 года.

Лето 2017 года, когда Миланом начали управлять китайские инвесторы, было периодом надежд на возрождение былой славы. Клуб набрал целую пачку именитых футболистов, что обернулось колоссальным разочарованием. Летом 2018-го, когда "россонери" перешли в собственность фонда Elliott, эффективность клуба на рынке также оставляла желать лучшего. Как Фассоне с Мирабелли, так и Леонардо с Мальдини совершили такое количество неудачных приобретений, что в нашем хит-параде не хватает мест для всех.

Леонардо Бонуччи

За сколько купили: 42 млн евро у Ювентуса

Чего ждали. Бонуччи должен был стать лидером нового, богатого Милана. "Россонери" воспользовались ситуацией, выдернув одного из бессменных защитников Ювентуса, который побил горшки с Аллегри, но не желал покидать Италию из-за болезни сына. Леонардо с ходу вручили капитанскую повязку, не говоря уже о месте в стартовом составе. Трансфер стратегического значения, из которого получилась стратегическая же неудача.

Что получилось. Бонуччи не вписался в Милан. Вылезли боком его игровые качества: Лео – не самый надежный защитник, но прекрасный распасовщик. Если в Ювентусе его страховали партнеры во главе с надежным Кьеллини, то здесь индивидуальные ошибки становились критичными. Более того, неожиданное подписание Бонуччи разрушило наметившуюся было связку Романьоли и Мусаккьо. Сам Леонардо по ходу дела осознал, что запутался и сделал неудачный выбор. Лучшим вариантом стало возвращение в Ювентус. Туринские болельщики поворчали, но в конце концов простили "блудного сына", а вот на Сан-Сиро в адрес Бонуччи теперь оглушительно свистят.

Куда продали: вернули в Ювентус формально за 35 млн евро, фактически – в обмен на Маттиа Кальдару

Лукас Билья

За сколько купили: 19,7 млн у Лацио

Чего ждали. Билья, как и Бонуччи, должен был стать системообразующим игроком Милана. Капитан и ведущий центрхав достаточно успешного Лацио, один из лидеров сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2014 – неплохой послужной список. В игре Лукаса привлекало сочетание жесткости с утонченностью, идеальное для современного "реджисты".

Что получилось. Начинал безоговорочным игроком основы, но затем обстоятельства складывались неудачно. Речь как о серии травм (вылет на три месяца в прошлом сезоне можно назвать критичным), так и о смене тренера, всё-таки аргентинец не очень-то вписывался в футбол имени Гаттузо. Где-то и возраст начал сказываться – в конце января Билье исполнится уже 34 года. Лукас не был худшим игроком команды, но от него ждали куда большего. Теоретически еще есть шанс исправить ситуацию, только вот на деле пора ждать ухода из Милана.

Андре Силва

За сколько купили: 38 млн из Порту

Чего ждали. Молодого форварда брали под основу. Милан клюнул на его статистику в сезоне-2016/17: приличные 16 мячей в чемпионате, голы в Лиге чемпионов, классные показатели за сборную Португалии. Силве даже вручили девятый номер – да-да, ту самую "проклятую девятку".

Что получилось. Андре действительно забивал за Милан, причем регулярно, но делал это в Лиге Европы – так, бедной Аустрии наколотил суммарно пять мячей. В матчах чемпионата на поле будто выходил другой футболист. Для первого гола в Серии А Силве понадобилось сыграть целых 17 матчей. После затянувшегося ожидания тренеры перестали доверять нападающему, а приход Игуаина стал шлагбаумом на пути в основу. Силва отправился по арендам, где играет с переменным успехом. Крайне низкий эффект за столь внушительную сумму, уплаченную Порту.

Куда продали: был арендован Севильей, сейчас – Айнтрахтом

Никола Калинич

За сколько купили: 22,5 млн евро (плюс еще 5 млн за аренду) из Фиорентины

Чего ждали. Хорват перешел незадолго до закрытия трансферного окна после несколько затянувшихся переговоров. Калинич должен был стать альтернативой Силве, благо его манера игры принципиально отличается, а за Фиорентину он демонстрировал приличную результативность – 15 голов в сезоне-2015/16.

Что получилось. Калинич, в отличие от Андре Силвы, периодически забивал за Милан в чемпионате (шесть голов), но его общая эффективность была ничем не лучше. Большой, медлительный, неуклюжий – Никола быстро стал чуть ли не главным объектом саркастических шуток для миланских тифози. "Россонери" много раз пожалели, что аренда Калинича была с обязательством выкупа за приличную сумму в 22,5 млн. Летом 2018-м он, едва став полноценным игроком Милана, отправился в Атлетико за куда меньшие деньги (а заодно был исключен из сборной Хорватии по ходу Чемпионата мира).

Куда продали: в Атлетико за 14,5 млн

Хакан Чалханоглу

За сколько купили: 23,3 млн у Байера

Чего ждали. В лице Чалханоглу Милан должен был получить сильного атакующего полузащитника и мастера стандартов, ведь Хакан блестяще исполнял штрафные в Бундеслиге. Отсюда и многообещающий десятый номер на футболке. Возраст игрока тоже настраивал на оптимистичный лад – перспективный же трансфер.

Что получилось. Чалханоглу долго раскачивался, что можно было объяснить четырехмесячным простоем из-за давних трансферных нарушений. Затем ему долго искали оптимальную позицию в схеме 4-3-3: как в центре полузащиты, так и на левом фланге нападения чего-то ему не хватало. Казалось, дела наладились весной 2019-го, когда Хакан временно стал одним из лучших игроков Милана, но в новом сезоне всё вернулось на круги своя. Ах, да: штрафные в исполнении турка – тотальное разочарование. Когда он успел разучиться? Пока что Чалханоглу – игрок основы Милана, но эффективность не радует (2+1 в этом сезоне), а каждое межсезонье стабильно начинаются разговоры об уходе.

Рикардо Родригес

За сколько купили: 15 млн у Вольфсбурга

Чего ждали. Родригес, как и Чалханоглу, был заметным персонажем в Бундеслиге. Игрок в расцвете сил, немалый опыт за сборную Швейцарии, опять-таки неплохое исполнение стандартов. Рикардо брали под основу на левый фланг обороны.

Что получилось. Он действительно отыграл два года в стартовом составе Милана. Худшим, пожалуй, не был, но и говорить об успехах точно не приходится. Чем дальше, тем сильнее бросалась в глаза неповоротливость Родригеса. Впечатляющий контраст случился, когда минувшим летом "россонери" приобрели на эту позицию Тео Эрнандеса. Экс-игрок Реала так безоговорочно задвинул швейцарца на лавку, что Милан выставил Рикардо на трансфер и в конце концов отправил в Фенербахче.

Куда продали: аренда в Фенербахче с обязательством выкупа за 5 млн.

Андреа Конти

За сколько купили: 24 млн у Аталанты

Чего ждали. Конти приходил в статусе одного из самых перспективных защитников Италии. Он блистал в Аталанте, где закрывал правую бровку. Сезон-2016/17 провел на выдающемся уровне, забив восемь (!) мячей. Впечатлял его стиль игры, когда номинальный защитник смело подключался чуть ли не во вратарскую соперника. На волне успеха Андреа дебютировал за сборную Италии и стал первым выбором спешно усиливающегося Милана.

Маттиа Кальдара

Грустная история, полная травм. В первом же сезоне Конти успел сыграть за Милан всего лишь пять матчей, после чего порвал крестообразные связки. Неприятности продолжились весной 2018-го. Конти, едва восстановившись, повредил колено, из-за чего пришлось снова ложиться на операцию. Игрок сумел полноценно вернуться лишь в 2019 году, но выйти на прежний уровень было непростой задачей. Конти вдобавок было не очень привычно играть защитника, а не по всей бровке, как это было в Аталанте. Такая схема обесцвечивала его футбол, не давала раскрыть лучшие качества. Его миланский этап карьеры, к счастью, еще не окончен. По ходу текущего сезона ему удавалось пробиваться в основу, сам Конти еще достаточно молод (25 лет). Говоря о нем как разочаровании ни в коем случае нельзя пройти мимо серьезнейших травм, но, увы, ожидания и реальность никак не сходятся.

За сколько купили: за 35 млн у Ювентуса (фактически обмен на Бонуччи)

Чего ждали. Перемещаемся в лето 2018-го. Теперь орудовало новое руководство Милана, стремившееся исправить ошибки старого. Клуб попытался выжать максимум из неизбежного ухода Бонуччи, выторговав другого центрбека – молодого Кальдару, отлично себя проявившего в составе Аталанты, но принадлежащего Ювентусу. Маттиа призвал был стать долгосрочным вложением.

Что получилось. Максимально бесполезный переход. Во-первых, как и в случае Конти, сказалась травматичность новичка. Кальдара мучился с ахилловыми сухожилиями, а затем с крестообразными связками, что не позволяло ему набрать форму. Во-вторых, специфика Аталанты – Маттиа был заточен под игру с тремя центрбеками, и даже в те редкие моменты, когда был здоров, не выходил на поле из-за слабой приспособленности к схемам Милана. Удивительно, но в итоге Кальдара не сыграл за "россонери" ни одного матча в Серии А и всего лишь два в других турнирах (оба – в прошлом сезоне). Итог схож с миланским периодом Бонуччи: возвращение в бывшую команду.

Куда продали: аренда в Аталанту с правом выкупа за 15 млн

Диего Лаксальт

За сколько купили: 14,9 млн у Дженоа

Чего ждали. Быстроногий уругвайский фланговик был одним из наиболее заметных игроков Дженоа. Он закрывал всю левую бровку и впечатлял отменной физической подготовкой. Лаксальт должен был стать интересной альтернативой Родригесу.

Что получилось. Сложилось впечатление, что команду позапрошлым летом подбирали для Антонио Конте – вот в его любимые 3-5-2 Лаксальт мог бы неплохо вписаться. Для игры в четыре бека он не годился, и поэтому редко выходил с первых минут, уступив конкуренцию номинальным защитникам и полузащитникам. Неудивительно, что по окончании сезона Диего отправился в Торино к Вальтеру Маццарри, который практикует схему с тремя центрбеками. Правда, и там растерявший форму уругваец пока не блещет.

Куда продали: аренда в Торино за 0,5 млн

Гонсало Игуаин

За сколько купили: аренда из Ювентуса за 10,2 млн

Чего ждали. Ожидания были запредельными. В кои-то веки у Милана появился форвард с мировым именем, да еще и в расцвете сил. От Игуаина ждали, что он станет недостающим звеном в "группе атаки" – мол, некому завершать усилия Сусо и Чалханоглу. Кроме того, были надежды, что рядом с Гонсало окрепнет молодой Кутроне. Аргентинец несколько лет подряд был одним из наиболее результативных игроков Серии А – на кого еще надеяться, если не на него?

Что получилось. Грандиозный провал масштабов Бонуччи, если не хуже. Игуаин неплохо стартовал, но по ходу дела стремительно терял мотивацию, будто осознавая, насколько этот Милан слабее Ювентуса. Переломной была личная встреча с "бьянконери", когда Гонсало не реализовал пенальти и заработал красную карточку. После нее Игуаин не мог сосредоточиться на футболе и уже зимой покинул команду, отправившись в Челси. Дальнейшие события показали, что этот нападающий по-настоящему мотивирован играть только за Ювентус, где до сих пор забивает важнейшие мячи.

Куда продали: сначала аренда в Челси, затем возвращение в Ювентус

P.S. Этот список нетрудно продолжить. Например, сюда чуть не попал Саму Кастильехо, но в последних матчах он неожиданно хорош, да и возраст его оправдывает. Тем более есть время у молодежи, приобретенной летом 2019-го (Леао, Дуарте, Беннасер). Пакета и Пьонтек проводят кошмарный сезон, но весной прошлого года они блистали. Кессье также был весьма полезен при Гаттузо. Худо-бедно разыгрался Мусаккьо. Наконец, Борини – "культовая" фигура в среде болельщиков Милана, тянущая на многие хит-парады, но за Фабио была уплачена сравнительно небольшая сумма (6 млн), и его изначально брали для скамейки. Доннарумма-старший с его миллионной зарплатой? Хм, а его точно можно считать отдельным приобретением? Да и он как-никак умудряется играть на ноль, какие уж тут претензии.