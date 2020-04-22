Германия

"Шмели" заинтересованы в услугах полузащитника сборной Чили.

Боруссия Дортмунд заинтересована в услугах Артуро Видаля. Во всяком случае, об этом сообщил главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда.

"Насколько я знаю, у Артуро есть вариант вернуться в Италию, а также в последнее время заинтересованность в игроке начала проявлять Боруссия Д".

"Конкретики нет, но нужно время, чтобы принять верное решение", — приводит слова Руэды Sport.

В текущем сезоне Видаль провел 22 матча в Примере: на его счету шесть голов и две результативные передачи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.