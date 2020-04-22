"Шмели" заинтересованы в услугах полузащитника сборной Чили.
АРТУРО ВИДАЛЬ, GETTY IMAGES
22 апреля 2020, 00:22
Боруссия Дортмунд заинтересована в услугах Артуро Видаля. Во всяком случае, об этом сообщил главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда.
"Насколько я знаю, у Артуро есть вариант вернуться в Италию, а также в последнее время заинтересованность в игроке начала проявлять Боруссия Д".
"Конкретики нет, но нужно время, чтобы принять верное решение", — приводит слова Руэды Sport.
В текущем сезоне Видаль провел 22 матча в Примере: на его счету шесть голов и две результативные передачи.
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