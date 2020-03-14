Чилиец заинтересован в переходе в миланский клуб.
Артуро Видаль, Getty Images
14 марта 2020, 13:59
Полузащитник Барселоны Артуро Видаль нацелен на переход в Интер следующим летом, сообщает портал Calciomercato.
Чилийский хавбек планирует покинуть Барселону по окончании сезона и хотел бы присоединиться к миланскому клубу. "Нерадзурри" уже пытались подписать футболиста в январе, но не смогли договориться с каталонским клубом.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись шестью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Интер также проявляет интерес к полузащитнику Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.
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