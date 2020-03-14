Италия

Чилиец заинтересован в переходе в миланский клуб.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль нацелен на переход в Интер следующим летом, сообщает портал Calciomercato.

Чилийский хавбек планирует покинуть Барселону по окончании сезона и хотел бы присоединиться к миланскому клубу. "Нерадзурри" уже пытались подписать футболиста в январе, но не смогли договориться с каталонским клубом.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер также проявляет интерес к полузащитнику Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.