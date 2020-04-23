Германия

Функционер прокомментировал конкуренцию на вратарской позиции в мюнхенском клубе.

Генеральный директор мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал будущее присоединение к команде вратаря Александера Нюбеля.

"В последнее время появилось много слухов о Нюбеле. От имени всего нашего коллектива, в особенности главного тренера Ханси Флик, хочу заявить, что мы ждем, когда Александр присоединится к команде. Он один из лучших молодых вратарей мира и будущее нашей команды. Уверен, что опытный Нойер сыграет важную роль в его развитии", — цитирует функционера Goal.com.

Напомним, Нюбель и Бавария заключили контракт в январе этого года, согласно которому футболист переберется в клуб предстоящим летом на ближайшее пять лет.

В свою очередь, Мануэль Нойер, чей контракт заканчивается с "ротен" в 2021-м, все никак не может сойтись с руководством клуба относительно условий продления соглашения.

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