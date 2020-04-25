Германия

Защитник РБ Лейпцига хочет продолжить выступать в чемпионате Германии.

Дайо Упамекано склоняется к переходу в Баварию, сообщает Soccerlink.

По информации источника, 21-летний футболист доволен Бундеслигой и хочет остаться в Германии.

"Ротен" достигли соглашения с французом, а Упамекано надеется, что "быки" снизят его трансферную стоимость, чтобы перейти в Баварию. РБ Лейпциг хочет получить 58 миллионов евро – столько прописано в его контракте.

В текущем сезоне Упамекано провел 21 матч в чемпионате Германии и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Арсенал надеется перехватить Упамекано у конкурентов.