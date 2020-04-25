Защитник РБ Лейпцига хочет продолжить выступать в чемпионате Германии.
ДАЙОТ УПАМЕКАНО, GETTY IMAGES
25 апреля 2020, 21:41
Дайо Упамекано склоняется к переходу в Баварию, сообщает Soccerlink.
По информации источника, 21-летний футболист доволен Бундеслигой и хочет остаться в Германии.
"Ротен" достигли соглашения с французом, а Упамекано надеется, что "быки" снизят его трансферную стоимость, чтобы перейти в Баварию. РБ Лейпциг хочет получить 58 миллионов евро – столько прописано в его контракте.
В текущем сезоне Упамекано провел 21 матч в чемпионате Германии и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Арсенал надеется перехватить Упамекано у конкурентов.