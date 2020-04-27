Германия

"Синие" заинтересованы в услугах полузащитника Байера.

Челси рассматривает возможность приобретения Кая Хаверца, сообщает The Athletic.

Источник сообщает, что "синие" интересуются 20-летнего футболиста в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо. Переход 27-летнего бразильца на данном этапе выглядит маловероятным.

The Athletic утверждает, что скауты Челси на регулярной основе следили за Хаверцом.

В текущем сезоне немец провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хаверц попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

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