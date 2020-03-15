Полузащитник "фармацевтов" Кай Хаверц сменит команду только за внушающую сумму.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
15 марта 2020, 00:19
Главный тренер Байера Петер Бос сообщил, что если Кай Хаверц и покинет нынешнюю команду, то трансфер обойдется очень дорого.
"В Германии его считают вундеркиндом. Он игрок, которым интересуются топ-клубы".
"Думаю, нам не удастся его удержать до следующего лета. Мы оцениваем его более, чем в 100 миллионов евро", — приводит слова Боса Goal.com.
В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в Хаверце, но не готов платить требуемую сумму.