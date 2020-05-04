Германия

Бразильский защитник может перебраться в Германию.

Леверкузенский Байер заинтересован в подписании правого защитника/вингера Барселоны Эмерсона, сообщает каталонское издание Sport.

Бразилец в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за Бетис. Летом он должен присоединиться к "сине-гранатовым", но клуб готов его продать за 25 млн евро. Это обусловлено стремлением каталонцев получить деньги на другие трансферы.

При этом Барселона хочет включить в сделку право обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть футболиста при потребности.

В текущей кампании Эмерсон отметился тремя голами и пятью ассистами в 23 матчах за Бетис.

Также покинуть Барселону летом может еще один правый защитник, португалец Нельсон Семеду. СМИ утверждают, что он может отправиться в Манчестер Сити в обмен на своего соотечественника Жоау Канселу и деньги.