Германия

Берлинский клуб заинтересован в подписании хавбека ПСЖ.

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер попал в сферу интересов Герты, сообщает портал Foot Mercato.

"Старая дама" намерена укрепить атакующую линию летом и попытается подписать немецкого хавбека. В приобретении 26-летнего игрока также заинтересован Арсенал.

Действующий контракт Дракслера с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 поединков в футболке "красно-синих", отличившись семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Герта также заинтересована в подписании голкипера Лориса Кариуса.

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