Берлинский клуб заинтересован в подписании хавбека ПСЖ.
Юлиан Дракслер, Getty Images
18 апреля 2020, 10:32
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер попал в сферу интересов Герты, сообщает портал Foot Mercato.
"Старая дама" намерена укрепить атакующую линию летом и попытается подписать немецкого хавбека. В приобретении 26-летнего игрока также заинтересован Арсенал.
Действующий контракт Дракслера с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 19 поединков в футболке "красно-синих", отличившись семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Герта также заинтересована в подписании голкипера Лориса Кариуса.
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