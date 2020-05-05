Германия
05 мая 2020, 06:30
Топ-5 голов Бундеслиги, забитых в этом сезоне дальними ударами
В подборку вошли мячи Тимо Вернера, Филиппе Коутиньо и других футболистов.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
05 мая 2020, 06:30
Немецкая Бундеслига продолжает радовать своих поклонников. В этот раз организация составила подборку лучших голов этого сезона, забитых выстрелами из-за штрафных.
За несколько дней до этого официальный канал Бундеслиги выложил подборку лучших голов десятилетия Баварии.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.