Германия

В подборку вошли мячи Тимо Вернера, Филиппе Коутиньо и других футболистов.

Немецкая Бундеслига продолжает радовать своих поклонников. В этот раз организация составила подборку лучших голов этого сезона, забитых выстрелами из-за штрафных.



За несколько дней до этого официальный канал Бундеслиги выложил подборку лучших голов десятилетия Баварии.

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