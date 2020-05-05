Германия

Хорватский вингер может остаться в Мюнхене и в следующем сезоне.

Интер и Бавария должны до конца мая решить вопрос с будущим Ивана Перишича. У мюнхенцев есть право выкупа игрока за 20 млн евро, однако не факт, что они им воспользуются, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Если Бавария решит не выкупать футболиста, клубы могут сойтись на еще одной аренде игрока.

Изначально мюнхенцы собирались выплатить 20 миллионов, но их планы нарушила ситуация с коронавирусом. Теперь они пытаются сбить цену на игрока.

Интеру же хорват не особо нужен: он не входит в планы Антонио Конте, но получает зарплату в 4,6 млн евро за сезон.

В нынешней кампании на счету Перишича пять голов и восемь ассистов в 22 матчах за мюнхенцев.

Контракт Ивана с Интером действителен до лета 2022 года.