Германия

Футболисты "красных" сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Футболисты, тренерский штаб и руководство Баварии, как и представители других клубов немецкой Бундеслиги, в общем порядке сдали тесты на коронавирус в связи с возобновлением тренировочного процесса и вероятным возобновлением чемпионата.

Как сообщает Bild, в стане действующего чемпиона Германии не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19, поэтому со вторника команда продолжит занятия в небольших группах, придерживаясь всех рекомендуемых мер предосторожности.

Стоит отметить, ранее Кельн объявил о трех случаях заражения коронавирусом в команде, однако клуб, несмотря на это, продолжит тренировки.

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