Германия

Мюнхенский клуб рассматривает возможность выкупа хорватского футболиста.

Бавария рассчитывает выкупить Ивана Перишича, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, сделка осуществится, если Интер пойдет на уступки и снизит запрашиваемую сумму. "Нерадзурри" хотят получить 20 миллионов евро.

Между клубами идут переговоры, они пытаются найти решение в ближайшее время.

В текущем сезоне Перишич провел 15 матчей в Бундеслиге: на его счету четыре гола и четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Интер хочет продать игроков, которые находятся в аренде.

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