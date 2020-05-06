Германия

Вингер Манчестер Сити все ближе к переходу в состав мюнхенской команды.

Бавария проявляет серьезный интерес к Лерою Сане, сообщает Neunzigplus.

По информации источника, мюнхенский клуб уже согласовал контракт на пять лет с 24-летним футболистом.

Также Бавария начала переговоры с Манчестер Сити и готова предложить 40 миллионов евро. Тем не менее, в руководстве понимают, что "горожане" вряд ли примут такое предложение, но надеются, что в итоге сделка обойдется не больше, чем в 60 миллионов.

Изначально Манчестер Сити хотел за своего игрока значительно больше, но у Сане соглашение с Сити до 30 июня 2021 года, что снижает запросы английской команды.

В текущем сезоне из-за травмы, полученной в августе в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля, Лерой Сане так и не появлялся на поле.

Ранее сообщалось, что Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19.

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