Германия

Немецкий вингер вместе со своими партнерами по сборной поддержал акцию по борьбе с коронавирусом.

Крайний полузащитник Манчестер Сити и сборной Германии Лерой Сане решил присоединиться к благотворительной акции по борьбе с пандемией коронавируса, которая распространяется по всей Европе.

Футболисты Бундестим создали свой благотворительный фонд "WeKickCorona" и жертвуют в него по 500 тысяч евро, чтобы потом передать средства в другие организации. Немецкий игрок "горожан" не остался в стороне и также сделал свой взнос.

"Пришло время держаться вместе! Поэтому я присоединяюсь к этой акции. Все деньги пойдут в благотворительные учреждения и благотворительные организации, которые действительно в этом нуждаются. Мы может сделать все, чтобы как можно скорее справиться с этой болезнью. Давайте помогать тем, кто помогает другим. Большое спасибо за вашу поддержку!" — написал Сане в своем Instagram.

Напомним, ранее в благотворительный фонд "WeKickCorona" пожертвовали один миллион евро Йозуа Киммих и Леон Горецка.

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