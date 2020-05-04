Германия

Экс-наставник Баварии высказался о вингере Ман Сити.

Бывший главный тренер Баварии Юпп Хайнкес прокомментировал слухи, связывающие мюнхенский гранд с возможным подписанием нападающего Манчестер Сити Лероя Сане. Немецкий специалист заявил, что 24-летнему вингеру пора сделать шаг вперед в своей карьере.

"Я считаю, что Сане еще не стал топ-игроком. Сейчас он находится на таком этапе карьеры, что возможны только два варианта развития событий: либо он продолжит упорно работать над собой, либо так и останется игроком, который не реализовал свой талант".

"Сане должен быть готов сделать большой шаг вперед. Нет смысла в том, чтобы только время от времени показывать свой талант. Честно говоря, я не считаю, что его нынешняя трансферная стоимость оправдана", — приводит слова Хайнкеса Bild.

Ранее сообщалось, что Бавария готова заплатить Манчестер Сити за Лероя Сане порядка 60-70 миллионов евро. Отметим, что прошлым летом сумма потенциального трансфера оценивалась в 100 миллионов евро.

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