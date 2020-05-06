Германия

Также игрок рассказал о том, сможет ли команда успешно выступить в Лиге чемпионов, если удастся туда квалифицироваться.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко рассказал, что доволен будущим возобновлением тренировочного процесса.

"Радует факт, что вскоре мы сможем начать тренироваться и играть. Сейчас пока трудно сказать о физической форме. Каждый из нас, как мог, держал себя в тонусе. Тренировки с командой покажут реальное положение дел. Думаю, что все парни ответственные и больших проблем у нас не будет. Мы в последнее время тренировались в Skype, однако мы только поддерживали тонус. Надеемся, что 12 мая уже соберемся и будем готовиться к чемпионату", — рассказал футболист в интервью телеканалу Футбол.

Также Юрченко, игравший за леверкузенский Байер в Бундеслиге, поделился своим мнением как бы луганская Заря могла выступить в немецком чемпионате.

"Думаю, Заря могла бы закрепиться в Бундеслиге. Вряд ли бы мы шли в первой десятке, но составляли бы хорошую конкуренцию".

"УПЛ? Насчет борьбы за Лигу чемпионов еще рано говорить, ведь чемпионат еще будет доигрываться. Но если мы все же попадем в ЛЧ, думаю, игры с Эспаньолом показали, что наша команда может составлять достойную конкуренцию. Впрочем тогда у нас было мало времени на подготовку. Думаю, мы можем играть на равных с такими командами и проходить дальше".

Ранее партнер Юрченко по команде Дмитрий Иванисеня признался, что в Заре не платили зарплату с марта.

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