Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на двухнедельном карантине спортивных команд.

Немецкая Бундеслига рискует не совершить рестарт 15 мая, как об этом заявляли в Reuters.

Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, чтобы все немецкие спортивные команды провели двухнедельный карантин начиная с 7-го мая. Об этом сообщает Evening Standard.

Таким образом, возобновление сезона в Бундеслиги может состояться не ранее 22 мая. Учитывая то, что команды не смогут тренироваться в общих группах на протяжении двух недель, возобновление чемпионата, скорее всего, состоится и вовсе не ранее 29 мая. Команды могут получить лишь неделю на подготовку в общих группах.

Бундеслига находится в процессе разработки плана по предотвращению заболевания игроков коронавирусом. Футболистов будут тестировать дважды в неделю, а в случае положительного теста игроки будут отправляться на двухнедельную изоляцию.

Ранее сообщалось, что в гладбахской Боруссии зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом.

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