Германия

Стали известны меры, которые может принять Бундеслига, если сезон возобновится.

О ситуации с коронавирусом все прекрасно наслышаны. Из-за COVID-19 приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси и Таджикистана. Там продолжают играть в футбол несмотря ни на что.

Все футбольные Ассоциации на регулярной основе раздумывают, каким образом можно завершить сезон – именно такая рекомендация последовала от ФИФА. Организация хочет, чтобы все матчи текущего розыгрыша были сыграны. До сих пор достоверно никто не знает, когда может возобновиться сезон, но в СМИ постоянно всплывают слухи и догадки прессы. Одна из последних таких, то, что Бундеслига может возобновиться 9 мая.

Такой вариант нельзя откидывать, но есть несколько сценариев:

Вариант №1: все футболисты, тренера, члены медицинского штаба и люди, которые контактируют с ними, должны быть помещены в карантин до конца сезона. Для этого будет предоставлен большой отель, в которых заселят только их.

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Вариант №2: игроки и судьи будут надевать специальные маски, которые предназначены для спортивных мероприятий. Маски в обязательном порядке должны быть не одноразовыми, а также соответствовать всем медицинским стандартам.

Как сообщает Der Spiegel, маски не должны соскальзывать во время ускорений, верховых дуэлей и столкновений. Примечательно, что футболисты не должны трогать их руками на протяжении всего матча, а если у кого-то она соскользнет – игра будет остановлена.

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Но и это не все. Маски должны будут менять каждые 15 минут, а во время пауз футболисты и тренеры должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Под запрет попадают и празднования голов – за это могут показать желтую карточку.

Отметим, что несмотря на желание как можно скорее возобновить чемпионат Германии, последнее слово будет именно за правительством этой страны.

Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит 150 млн ассоциациям для преодоления последствий COVID-19.

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