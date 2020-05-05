Германия

В ближайшее время власти Германии должны разрешить проведение матчей без зрителей.

Федеральные и государственные власти Германии 6 мая, скорее всего, разрешат проведение матчей Бундеслиги без зрителей, сообщает Reuters.

Изначально чемпионат Германии планировали перезапустить 9 мая, однако этого не удалось сделать из-за эпидемиологической ситуации.

На данный момент большинство команд Бундеслиги провело по 25 матчей. Лидирует Бавария, которая на четыре очка опережает дортмундскую Боруссию и на пять – Разенбальшпорт Лейпциг.

Отметим, что в соседней с Германией Франции сезон-2019/20 уже признали завершенным, вручив чемпионский титул ПСЖ.