В ближайшее время власти Германии должны разрешить проведение матчей без зрителей.
Боруссия М, Getty Images
05 мая 2020, 14:02
Федеральные и государственные власти Германии 6 мая, скорее всего, разрешат проведение матчей Бундеслиги без зрителей, сообщает Reuters.
Изначально чемпионат Германии планировали перезапустить 9 мая, однако этого не удалось сделать из-за эпидемиологической ситуации.
На данный момент большинство команд Бундеслиги провело по 25 матчей. Лидирует Бавария, которая на четыре очка опережает дортмундскую Боруссию и на пять – Разенбальшпорт Лейпциг.
Отметим, что в соседней с Германией Франции сезон-2019/20 уже признали завершенным, вручив чемпионский титул ПСЖ.