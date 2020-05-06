Германия

Вратарь высказался свое мнение о продолжение турнира.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер заявил, что чемпионат Германии может стать важным примером для других стран, если лига возобновит турнир.

"Надо очень сознательно подходить к вопросу о возобновления футбольных матчей в Германии, потому что решение будет иметь последствия для всего футбола, вплоть до многих любительских клубов и самых молодых поколений, а также для многих других видов спорта".

"Даже из других европейских стран, да и вообще со всего мира, люди будут смотреть на Германию. Это огромная ответственность для Бундеслиги, которую мы должны осознавать каждой фиброй. Мы должны понимать, что это также важно для нас", — сказал Нойер Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось, немецкий голкипер высказал свое мнение о вопросе продления контракта с мюнхенцами.