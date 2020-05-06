Немец в будущем может сменить Бундеслигу на Примеру.
Юлиан Брандт, getty images
06 мая 2020, 15:47
Как утверждает Don Balon, атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт заинтересовал мадридский Реал.
По данным источника, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан лично хочет видеть в своей команде немецкого футболиста, за которого испанцы готовы заплатить 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Брандт провел в футболке "шмелей" 33 поединка во всех турнирах, забив семь голов и отдав восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Боруссия готова к продаже вингера Джейдона Санчо, купив на его место молодого полузащитника Барселоны Ансу Фати.