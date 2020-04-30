Германия

Немецкий клуб хочет подписать вингера Барселоны.

Нападающий Барселоны Ансу Фати попал в сферу интересов дортмундской Боруссии, сообщает издание Sport.

"Шмели" рассматривают юного вингера в качестве замены Джейдону Санчо, который может покинуть клуб в летнее межсезонье. По информации источника, каталонский клуб может согласиться лишь на аренду 17-летнего игрока или продажу с опцией выкупа.

Действующий контракт испанца с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Фати провел 24 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись пятью голами и одним ассистом.Ранее сообщалось, что Боруссия Д также проявляет интерес к Артуро Видалю.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.