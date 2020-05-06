Германия

"Быки" вынуждены адаптироваться к условиям кризиса.

Руководство Лейпцига решило снизить ценник защитника команды Дайота Упамекано на фоне кризиса, сообщает Bild.

По данным источника, "быки" решили пересмотреть те 60 миллионов евро, которые прописаны в контракте французского футболиста, и готовы разрешить ему покинуть коллектив в будущее трансферное окно за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 29 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

Отмечается, что Лейпциг готов к продаже Упамекано по сниженной цене из-за того, что контракт игрока истекает в 2021 году, и в клубе боятся, что он может покинуть команду в качестве свободного агента.