Мюнхенцы готовятся к возобновлению Бундеслиги.
Игроки Баварии, getty images
06 мая 2020, 19:19
Игроки и тренерский штаб Баварии переместились в отель на базе, где будут тренироваться и соблюдать недельный карантин, сообщает журналист Кристиан Фальк.
Отмечается, что эту информацию подтвердил исполнительный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге. Игроки "красных" начали подготовку к возобновлению Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что правительство Германии дало официальное согласие на рестарт чемпионата. Вскоре будет решено, стартует турнир 15-го или 22-го мая.
Также свое мнение о возобновление Бундеслиги высказал капитан Баварии Мануэль Нойер.