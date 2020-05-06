Германия

Мюнхенцы готовятся к возобновлению Бундеслиги.

Игроки и тренерский штаб Баварии переместились в отель на базе, где будут тренироваться и соблюдать недельный карантин, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Отмечается, что эту информацию подтвердил исполнительный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге. Игроки "красных" начали подготовку к возобновлению Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что правительство Германии дало официальное согласие на рестарт чемпионата. Вскоре будет решено, стартует турнир 15-го или 22-го мая.

Также свое мнение о возобновление Бундеслиги высказал капитан Баварии Мануэль Нойер.