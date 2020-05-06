Представитель Баварии отреагировал на сегодняшнюю новость.
Карл-Хайнц Румменигге, getty images
06 мая 2020, 21:15
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о решение продолжить текущий чемпионат Германии.
"Я хотел бы поблагодарить политиков за сегодняшнее решение, которое позволяет завершить сезон Бундеслиги. Сейчас мы с нетерпением ждем возобновления поединков, в идеале с середины мая. Это гарантирует, что спортивные решения принимаются на поле, а не в зале заседаний"
"Я хотел бы искренне поблагодарить Федерацию и Целевую группу по медицине за отличные организационные и медицинские планы. Я призываю всех участников следовать образцам в этих планах, которые являются основой для возобновления игры", — цитирует Румменигге Goal.
Ранее сообщалось, что игроки Баварии поселились на неделю в отель, где проведут неделю карантина.