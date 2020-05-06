Германия

Представитель Баварии отреагировал на сегодняшнюю новость.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о решение продолжить текущий чемпионат Германии.

"Я хотел бы поблагодарить политиков за сегодняшнее решение, которое позволяет завершить сезон Бундеслиги. Сейчас мы с нетерпением ждем возобновления поединков, в идеале с середины мая. Это гарантирует, что спортивные решения принимаются на поле, а не в зале заседаний"

"Я хотел бы искренне поблагодарить Федерацию и Целевую группу по медицине за отличные организационные и медицинские планы. Я призываю всех участников следовать образцам в этих планах, которые являются основой для возобновления игры", — цитирует Румменигге Goal.

Ранее сообщалось, что игроки Баварии поселились на неделю в отель, где проведут неделю карантина.