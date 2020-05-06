Германия

Чемпионат Германии может вернуться чуть больше, чем через неделю.

Немецкий футбольный союз планирует возобновить Бундеслигу уже 15 мая, сообщают BILD и Der Spiegel.

Уже в пятницу, 15 мая, стартует 26-й тур Бундеслиги. Предварительно ожидается, что первым матчем станет Фортуна – Падерборн. Подробности станут известны в ближайший четверг, 7 мая.

"Как тренер национальной сборной, я счастлив, что мои игроки возвращаются к соревнованиям. Это важный шаг, поскольку мы думаем и про планы сборной после вызванного коронавирусом кризиса", — прокомментировал событие Йоахим Лев, главный тренер национальной команды Германии.

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке, комментируя разрешение возобновить чемпионат, отметил, что клубы попросту не могли позволить себе не играть до тех пор, пока фанатам не разрешат вернуться на трибуны.

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