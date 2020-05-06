Германия

При этом генеральный директор дортмундской Боруссии понимает, что футболисты будут рисковать после возобновления сезона.

Сегодня власти Германии разрешили возобновление Бундеслиги уже в этом месяце. Таким образом, немецкий чемпионат может быть первым среди европейских топ-5, кто вернется после вызванной коронавирусом паузы.

"Мы очень рады, что население Германии, в частности, население Дортмунда и близлежащих районов – вели себя так прекрасно в последние недели, что нам удалось сдержать распространение коронавируса", — цитирует Ватцке официальный сайт Боруссии.

"Все это только благодаря невероятной дисциплине части населения. Теперь мы можем маленькими шажками возвращаться к нормальной жизни. Сейчас это происходит во многих сферах с соблюдением строжайших мер безопасности – это же касается и профессионального футбола. Мы с Боруссии понимаем, что несем огромную ответственность. Мы сделаем – хотя и понимаем, что гарантий быть не может – все, что будет в наших силах, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и избежать инфекций среди игроков и их семей".

"Играть без зрителей – огромный вызов, особенно для такого клуба, как Боруссия, который черпает много сил от болельщиков. Однако клубы экономически не могли позволить себе ждать, пока болельщикам разрешат вернуться на стадионы".

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