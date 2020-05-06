Германия

Топ-чемпионат вернется уже в текущем месяце.

Немецкое правительство официально одобрило возобновление текущего сезона чемпионата Германии в мае.

Как сообщает Sky Sports, окончательное решение будет принято в четверг, седьмого мая, где на Генеральной ассамблее Бундеслиги будет принята окончательная дата возобновления турнира.

По данным источника, чемпионат, вероятнее всего, стартует 15-го или 22-го мая, что будет зависеть от решения правительства о предварительном карантине, на котором должны находится команды до начала первенства.

Ранее сообщалось, что самой вероятной датой остается именно 15-е мая, так как клубам может не понадобиться двухнедельный карантин.