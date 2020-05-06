Германия

Трансфер вингера в стан "красных" под угрозой.

Как сообщает Goal, руководство Манчестер Сити готово отпустить крайнего полузащитника Лероя Сане в Баварию лишь за достойную компенсацию.

По данным источника, мюнхенцы готовы заплатить за игрока, контракт которого истекает в 2021 году, не больше 40 миллионов евро.

Отмечается, что Сити отпустит Сане лишь за 60-70 миллионов евро, а если "красные" откажутся платить такую сумму, то англичане готовы и вовсе удержать вингера в команде с риском потерять его в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что 24-летний немецкий футболист уже согласовал условия личного пятилетнего контракта с Баварией.