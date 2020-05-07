Германия

Экс-нападающий войдет в тренерский штаб первой команды мюнхенцев со следующего сезона.

Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе станет новым ассистентом главного тренера мюнхенского клуба Ханси Флика.

Как сообщает пресс-служба "красных", 41-летний специалист, работающий с командой Баварии U-17, приступит к новым обязанностям 1 июля. Миро подписал контракт до 30 июня 2021 года.

"Мы хорошо знали друг друга с тех пор, как были в сборной Германии. Мы доверяем друг другу как на профессиональном уровне, так и на личном. Для меня это следующий шаг в моей тренерской карьере", — приводит слова Клозе Sky Sports.

Отмечается, что Бавария также продлила соглашение с другим ассистентом главного тренера Дэнни Реле до 30 июня 2024.

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