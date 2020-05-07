Германия

Испанский защитник также не исключает вариант с возвращением на родину.

Контракт защитника Хави Мартинеса с Баварией рассчитан до лета 2021 года и, по всей видимости, стороны не планируют его продлевать. Из-за этого в прессе все чаще появляются слухи о возможном уходе 31-летнего испанца в другой клуб.

Сам Мартинес в одном из интервью признался, что рассматривает вариант со сменой клубной прописки в предстоящее трансферное окно.

"С одной стороны, я хотел бы вернуться в Испанию. С другой, есть возможность переехать в более далекую страну. Например, США, Австралию… Выступления в тех чемпионата в течение нескольких лет стали бы хорошим опытом", — приводит слова испанца Marca со ссылкой на Post United.

Ранее сообщалось, что Хави Мартинес входит в сферу интересов Атлетика и Хетафе.

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