"Горожане" не намерены задешево продавать своего футболиста.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
10 мая 2020, 00:45
Бавария уверена в переходе Лероя Сане, сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб узнал о желании 24-летнего футболиста провести следующий сезон в Бундеслиге.
Таким образом, единственная преграда — сумма трансфера. Бавария готова предложить 40 миллионов евро, но Манчестер Сити скорее отпустит игрока свободным агентом через год, чем примет это предложение.
Ранее сообщалось, что Бавария согласовала пятилетний контракт с Сане.
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