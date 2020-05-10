Германия

"Горожане" не намерены задешево продавать своего футболиста.

Бавария уверена в переходе Лероя Сане, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб узнал о желании 24-летнего футболиста провести следующий сезон в Бундеслиге.

Таким образом, единственная преграда — сумма трансфера. Бавария готова предложить 40 миллионов евро, но Манчестер Сити скорее отпустит игрока свободным агентом через год, чем примет это предложение.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала пятилетний контракт с Сане.

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