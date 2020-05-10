Германия

Полузащитник Баварии пропустит финиш чемпионата Германии.

Филиппе Коутиньо не сможет помочь Баварии в оставшихся матчах первенства Бундеслиги из-за затянувшегося процесса восстановления после операции на правой лодыжке — сообщает Marca.

Планировалось, что процесс реабилитации продлится два недели, однако теперь срок увеличился до шести.

Чемпионат Германии, в котором Баварии предстоит провести еще 9 туров, возобновится 16 мая (мюнхенцы сыграют с Унионом днем позже). А завершить первенство Бундеслиги планируют 27 июня.

Однако бразилец, если процесс реабилитации пройдет успешно, сможет сыграть в Лиге чемпионов, матчи которой УЕФА планирует доиграть в августе.

В первом матче 1/8 финала Бавария разгромила на выезде Челси (3:0) и практически гарантировала себе место в четвертьфинале.

В нынешнем сезоне Коутиньо, арендованный Баварией у Барселоны, провел 32 матча во всех турнирах и забил 9 мячей.

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