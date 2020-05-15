Германия

Урс Фишер будет отсутствовать на стадионе в игре против мюнхенцев.

Унион будет противостоять Баварии в поединке 26 тура чемпионат Германии без главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Урс Фишер покинул расположение команды из-за личных обстоятельств - ввиду смерти тестя.

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Для того, чтобы вернуться к работе с командой, тренеру придется пройти два теста на коронавирус.

Напомним, что ранее тренер Аугсбурга нарушил карантин и пропустит матч с Вольфсбургом