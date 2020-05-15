Урс Фишер будет отсутствовать на стадионе в игре против мюнхенцев.
Урс Фишер, getty images
15 мая 2020, 20:59
Унион будет противостоять Баварии в поединке 26 тура чемпионат Германии без главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Урс Фишер покинул расположение команды из-за личных обстоятельств - ввиду смерти тестя.
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Для того, чтобы вернуться к работе с командой, тренеру придется пройти два теста на коронавирус.
Напомним, что ранее тренер Аугсбурга нарушил карантин и пропустит матч с Вольфсбургом