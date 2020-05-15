Германия

Немецкий хавбек похвалил власти Германии за проделанную работу в борьбе с коронавирусом.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона в немецкой Бундеслиге.

"В Испании создается такое впечатление, что если немцы не смогут закончить сезон, то никто не сможет этого сделать".

"Впечатляет, что в Германии лучше всех справлялись с проблемой распространения коронавируса. И если они не в состоянии завершить Бундеслигу, то кто тогда сделает это?" — приводит слова Крооса Kicker.

Напомним, немецкая Бундеслига станет первым среди топ-5 чемпионатов Европы, который возобновится после паузы из-за пандемии коронавируса. Стартовые после карантина матчи состоятся в субботу, 16 мая.