Германия

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура Бундеслиги между РБ Лейпциг и Франкфуртом.

Немецкая Бундеслига возвращается после двухмесячного перерыва. Одним из центральных матчей игрового дня является противостояние РБ Лейцпиг и Фрайбурга, которые ведут борьбу за чемпионство и попадание в Лигу Европы соответственно.

Главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн удивил выбором стартового состава, оставив на скамейке запасных капитана команды Марселя Забитцера. Не нашлось места в основе и для нападающего Патрика Шика — его место в линии атаки займет Юссуф Поульсен.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг — Лаймер — Адамс, Кампль, Нкунку, Анхелиньо — Вернер, Поульсен

Запасные: Мвого, Орбан, Айдара, Лукман, Шик, Ольмо, Забитцер, Вольф, Конате

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнтц — Шмид, Кох, Хёфлер, Гюнтер — Шаллаи, Грифо — Петерсен

Запасные: Тиде, Абраши, Чхан Хун Квон, Иттер, Темпельманн, Хелер, Шлоттербек, Вальдшмидт, Хаберер

Матч РБ Лейпциг — Фрайбург начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.